Apucarana: veja a previsão do tempo desta quarta-feira (20)

Na quarta-feira, áreas de instabilidades com pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas atuam nas regiões oeste, noroeste e sudeste já pela manhã. Nestes setores, as condições são favoráveis para temporais localizados no decorrer do dia. As temperaturas não se elevam tanto como nos últimos dias. Nas demais regiões, o sol predomina e no período da tarde, são esperadas algumas pancadas de chuvas isoladas.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

O site do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), informa que a mínima será de 19°C e a máxima poderá chegar aos 31°C nesta quarta-feira em Apucarana.

continua após publicidade

Ainda de acordo com o site, não há previsão de chuva para o dia, logo, a quarta será agradável e estável, com sol predominando acompanhado de algumas nuvens.

Siga o TNOnline no Google News