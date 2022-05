Apucarana vai ter 'aulão' gratuito para concurso da GCM

Da Redação

O advogado Clemilson Donizete e o Guarda Municipal Fabiano Pinheiro, de Arapongas, irão realizar uma aula preparatória gratuita para a prova do concurso da Guarda Civil Municipal de Apucarana. O "aulão" vai acontecer no próximo dia 12 de maio, na Escola Edhucca (Escola de Desenvolvimento Humano Casa do Caminho), na rua Dr. Oswaldo Cruz, 285, em Apucarana.

As vagas são limitadas. Para participar do evento, os organizadores pedem 1kg de alimento não perecível, a ser levado no próprio local do evento, que se iniciará as 19h, com previsão de término as 22h. Todo alimento arrecadado será doado para a Edhucca, para atender famílias carentes.

Segundo os organizadores, durante a aula, serão repassadas algumas matérias resumidas, que provavelmente serão cobradas no próximo concurso da Guarda Civil Municipal de Apucarana, que constam no edital do concurso, como por exemplo: Estatuto Geral das Guardas Municipais (Lei 13.022); Estatuto da Guarda Municipal de Apucarana (Lei 03 de 2020);Comunicação Radiofônica; Legislação Especial Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto do Idoso entre outras.

Para garantir a vaga e obter mais informações, entrar em contato através do e-mail: gmpinheiro_gma@hotmail.com

A primeira fase do concurso com a prova escrita, acontece no domingo, dia 15 de maio.