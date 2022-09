Apucarana vai sediar encontro de moto clubes em novembro

Da Redação

Evento acontece nos dias 12 e 13 de novembro e deve reunir 34 grupos do Paraná e outros estados

Apucarana vai sediar nos dias 12 e 13 de novembro o encontro de moto clubes promovido pelo Moto Clube Últimos Templários. Em visita ao prefeito Junior da Femac, nesta segunda-feira, os organizadores do 1º Templar Fest informaram que estimativa é reunir na cidade em torno de 400 motociclistas.

“Já temos confirmados 34 motos clubes do Paraná, São Paulo e Santa Catarina”, informa o presidente do Moto Clube Últimos Templários, Rafael Zeferino da Silva, que recebeu o apoio da prefeitura na realização do evento.

“É um orgulho para Apucarana sediar esse encontro de motociclistas. A administração municipal sempre garante apoio a iniciativas que trazem visitantes e divulguem o nome da nossa cidade acolhedora”, afirma o prefeito.

Na visita ao prefeito também estavam presentes o vice-presidente do moto clube Últimos Templários, William Santos da Silva, e seu membro, Vanderlei Pereira.

