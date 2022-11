Apucarana vai sediar a terceira etapa da fase estadual dos 64º JAP's

Da Redação

Da próxima sexta-feira até domingo (25, 26 e 27/11), Apucarana sediará a terceira e última etapa da fase estadual dos 64º Jogos Abertos do Paraná (JAP's). Na ocasião, serão realizadas as semifinais e as finais das modalidades de basquetebol (masculino e feminino), futsal (m e f), futebol sete, handebol (m e f), voleibol (m e f) e as disputas do handebol de praia (m e f), tênis (m e f), tênis de mesa (m e f) e xadrez (m e f).

A primeira etapa dos JAP's aconteceu nos dias 4, 5 e 6 de novembro, enquanto a segunda foi desenvolvida nos dias 11 e 12 do mesmo mês. Somando as três etapas são mais de 4 mil atletas representando 95 cidades do estado.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes, destacou nessa quarta-feira (23) que Apucarana tem a grande honra de encerrar a temporada 2022 dos Jogos Oficiais do Estado. “Já realizamos nesse mês com competência a primeira e a segunda etapas dos JAP´s e, agora vamos finalizar essa grande competição que reúne os melhores atletas do esporte paranaense, sempre contando com o total apoio do prefeito Junior da Femac”, disse o professor Grillo.

Segundo ele, Apucarana na terceira etapa dos Jogos Abertos do Paraná disputará as modalidades de futsal, tênis e tênis de mesa, as três pela categoria masculina.

A terceira etapa da fase estadual dos JAP's, será aberta nesta sexta-feira (25), com a modalidade de xadrez, a partir das 8 horas, no ginásio de esportes Anis Abujanra do Clube 28 de Janeiro; o tênis de mesa, às 8h30, no ginásio do Colégio Estadual Nilo Cairo; e o tênis, às 14 horas, nas quadras do Country Club.

Nesse sábado (26) acontecem as semifinais do basquetebol (m e f), futsal (m e f), futebol sete, handebol (m e f) e voleibol (m e f) e, ocorrerá a primeira rodada (classificatória) do handebol de praia (m e f), a partir das 8 horas, no Parque do Lago Jaboti.

O basquetebol será realizado, a partir das 14h30, no Colégio São José; o futsal acontece no Ginásio Lagoão, com a primeira partida iniciando às 15h15; o handebol ocorre no Complexo Esportivo Áureo Caixote, com o primeiro jogo começando às 14 horas; o voleibol será no Complexo Estação Cidadania, a partir das 10h30, e o futebol sete será desenvolvido no campo 1 da Amevi, com o primeiro confronto às 15 horas.

Os vencedores no sábado nas cinco modalidades disputam os títulos no domingo (27), nas mesmas praças esportivas.

FUTSAL DE APUCARANA

A equipe masculina de futsal de Apucarana, que na fase estadual dos JAP´s vem sendo representada pelo Sicoob/Danês, atuará neste sábado (26) pela semifinal, às 19h45, no Ginásio Lagoão, contra o time de Laranjeiras do Sul. Na preliminar, às 18h15, jogarão Umuarama e Marechal Cândido Rondon. Os vencedores disputam o título no domingo (27), às 13h30, no Lagoão. Antes, às 11h30, ocorrerá a disputa de terceiro e quarto lugares.

Na fase de classificação dos JAP's, realizada nos dias 5 e 6 de novembro, a equipe de Apucarana venceu Cafeara por 2 a 0 e goleou Tapejara por 6 a 2.

Os JAP's estão na 64ª edição e são uma realização do Governo do Estado do Paraná, por meio da Superintendência Geral do Esporte, com a competição contando com apoio da Prefeitura de Apucarana.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

