Apucarana vai recapear ruas dos Jardins Menegazzo e Europa

O prefeito Júnior da Femac confirmou nesta quarta-feira (22/12) que a prefeitura vai promover a recuperação asfáltica de todas as nove ruas dos jardins Menegazzo e Europa, na região do Parque Municipal Jaboti, em um investimento global estimado em R$1,4 milhão com recursos estaduais e municipais.

O recapeamento das vias Kishitaro Kayukawa, Angelina Menegazzo e Antônio Lolo Menegazzo, em um total de 15.590,29 metros quadrados de pavimento, irá absorver investimento na ordem de R$862 mil, sendo parte dos recursos – R$433 mil – via Paranacidade, e o restante – R$429 mil – de contrapartida da própria prefeitura. “Esse dinheiro estadual, que agora será utilizado para o recapeamento destas importantes ruas dos jardins Menegazzo e Europa, é oriundo da economia que tivemos com a licitação que possibilitou o alargamento e urbanização da Avenida Cristiano Kussmaul, em trecho entre o Contorno Sul e proximidades do Condomínio Residencial Damin”, revela o prefeito Júnior da Femac.

Pelas regras do programa de financiamento do Governo do Paraná, as sobras dos recursos de uma obra conveniada precisam ser realocadas em outra correlata ao investimento principal. “Essas três ruas promovem a ligação de todo o fluxo que vem pela Avenida Jaboti sentido Avenida Cristiano Kussmaul, estando portando, ligadas ao projeto original contratado junto ao Paranacidade”, explica o prefeito, agradecendo ao empenho do secretário de Estado do Desenvolvimento Urbano (Sedu), João Carlos Ortega, para a homologação dos projetos e liberação da autorização de licitação dos investimentos na cidade. “O Ortega é um grande parceiro de Apucarana dentro do Governo Ratinho Júnior e mais uma vez contribuiu muito para agilizar a liberação de mais estas importantes obras para a cidade”, disse Júnior da Femac.

As demais ruas dos bairros terão o pavimento asfáltico recuperados integralmente com recursos municipais. Em fase de orçamento, a secretária Municipal de Obras, Ângela Stoian Penharbel, estima que serão necessários outros R$600 mil. “Serão recapeadas as ruas Cambuci, Sebastiana Basti Francisco Menegazzo, Otávio Mareze, Santa Cândida, Rosa Torres e Antônio Menegazzo”, enumera a secretária.

Com a homologação dos projetos junto ao Paranacidade e a chegada da autorização para licitação, o prefeito Júnior da Femac já despachou à Secretaria de Gestão Pública a solicitação de elaboração de edital de licitação. “Já o recapeamento das ruas que serão feitas com recursos próprios já tem processo licitatório em andamento e a empresa vencedora deve ser conhecida nos próximos dias”, esclarece Caroline Moreira de Souza, superintendente da Secretaria de Obras.

Outros projetos – Além dos projetos de recapeamento, tramitam junto ao Paranacidade um pacote de obras protocolado pela Prefeitura de Apucarana de quase R$20 milhões, sendo R$17 milhões de recursos estaduais e cerca de R$3 milhões da contrapartida do município. Estão inclusas no pacote a duplicação de trecho urbano de parte da Avenida Minas Gerais e da PR-340, no trecho que vai do Estádio Olímpio Barreto até o viaduto do Contorno Sul; o novo acesso à cidade, no Contorno Norte, junto ao Parque de Exposições da Sociedade Rural de Apucarana, na Rua Koei Tatesuji; a implantação de uma avenida marginal em toda extensão do Parque Industrial Sul, no lado oposto ao quartel do 30º Bimec, e que irá permitir acesso ao Parque Industrial da Juruba; e o custeio do sistema de aquecimento da piscina do Centro de Convivência dos Idosos.