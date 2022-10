Apucarana vai realizar maior evento de inovação da região; assista

Da Redação

Levar conhecimento sobre inovação e tecnologia de forma gratuita para estudantes e empresários. Estes são alguns dos objetivos do Você Conectado ao Futuro, que acontece dia 16 de novembro, na ACEA em Apucarana. Veja o vídeo abaixo.

O evento foi lançado nesta quarta-feira (26), em coletiva de imprensa no Conecta, que é um dos realizadores do evento, juntamente com a ACIA, Sebrae e Prefeitura de Apucarana. O presidente do Conecta e ACIA, Wanderlei Faganello, explica que após dois anos de pandemia, será a melhor edição de todas e com grandes novidades. “Esta é a terceira edição e será gratuita. Contará com palestrantes de renome nacional, que participam em eventos somente em grandes capitais. E estamos trazendo para Apucarana esta oportunidade ímpar”, destaca Faganello.

O consultor do Sebrae, Tiago Cunha, diz que o Você Conectado ao Futuro será um dia todo de imersão, dividido em dois ambientes. “Teremos um ciclo de palestras numa parte da ACEA. Em outro ambiente, teremos acontecendo o Game Show, uma espécie de campeonato de jogos interativo com os presentes, além da apresentação de Startups de Apucarana e da região, que estarão apresentando seus cases de sucesso”, elenca Cunha.

Estão sendo esperados caravanas de outras regiões. “Estamos abrindo as inscrições e vamos receber caravanas de outras cidades. Como o evento é gratuito, nossa expectativa é de uma grande procura, por isso a importância de garantir logo a vaga”, alerta Tiago Cunha.

Game show

Um dos diferenciais desta edição do Você Conectado ao Futuro é o Game Show. “Estamos trazendo uma empresa de São Paulo, especializada na organização desta atividade. Será uma parte lúdica entre os presentes, que tem por objetivo despertar ainda mais o interesse dos jovens para programação, desenvolvimento de softwares e hardwares”, ressalta o presidente do Conecta, Wanderlei Faganello.

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, enaltece a importância do evento para o município. “A Prefeitura, o Conecta e o Sebrae procuram desenvolver esta cultura inovadora, que vai despertar novos profissionais, gerar ou trazer novas empresas não poluentes para Apucarana, com alto valor agregado na mão de obra, serviços e produtos”, destaca o prefeito.

O Você Conectado ao Futuro tem o apoio da Unespar, Utfpr, FAP, Senai, Sicoob, Colégio Ceravolo e a Persis.

As inscrições podem ser feitas pelo https://www.sympla.com.br/voce-conectado-ao-futuro__1769393 Assista: null - Vídeo por: Reprodução

