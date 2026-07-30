Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Apucarana
publicidade
ADESÃO A DECRETO FEDERAL

Apucarana vai parcelar saldo da dívida com Tesouro Nacional

Novo parcelamento pode chegar a 30 anos com juros que variam de 0% a 4% ao ano, dependendo da modalidade escolhida

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.07.2026, 15:51:08 Editado em 30.07.2026, 16:17:22
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Apucarana vai parcelar saldo da dívida com Tesouro Nacional
Autor Saldo da dívida cresce em Apucarana mesmo após repactuação - Foto: TNOnline

A Prefeitura de Apucarana deve encaminhar, nos próximos dias, um projeto de lei à Câmara Municipal para autorizar a adesão do município a um recém-publicado decreto do governo federal, que permite o parcelamento do atual estoque da dívida pública com o Tesouro Nacional. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (30) pelo secretário da Fazenda, Rogério Ribeiro. Segundo ele, a medida visa equacionar o passivo consolidado atualmente em R$ 512 milhões, mas que vem crescendo mensalmente por conta da correção monetária.

-LEIA MAIS: Justiça no Bairro retorna em agosto a Apucarana com diversos serviços gratuitos e casamento coletivo

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O secretário afirma que a nova adesão não tem relação com a repactuação do passivo de R$ 1,2 bilhão, feita em setembro do ano passado e anunciada oficialmente pelo prefeito Rodolfo Mota (União Brasil) em janeiro deste ano. Naquela ocasião, um acordo entre a Prefeitura, o Tesouro Nacional e o Banco do Brasil reduziu o endividamento de Apucarana em R$ 803 milhões, tirando o município do topo do ranking nacional de cidades endividadas.

A oportunidade de renegociação do estoque da dívida surge com o Decreto nº 13.080, assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em 23 de julho de 2026 e publicado no Diário Oficial da União. O documento regulamenta o parcelamento especial das dívidas dos municípios com a União, conforme previsto na Emenda Constitucional nº 136/2025. Conforme ofício enviado pela Secretaria do Tesouro Nacional à Prefeitura, o município tem até o dia 9 de setembro para formalizar o pedido de adesão, o que exige, obrigatoriamente, o envio da lei autorizativa aprovada pelo Legislativo local. A nova legislação federal prevê a possibilidade de pagamento do saldo devedor em até 360 prestações mensais. Além disso, o município poderá ser beneficiado com taxas de juros reais que variam de 0% a 4% ao ano, dependendo das contrapartidas de investimento e amortizações que podem chegar a 20% do valor devido.

De acordo com o secretário municipal da Fazenda, Rogério Ribeiro, a redução da dívida de R$ 1,2 bilhão para os atuais R$ 512 milhões foi feita por meio dos dispositivos da Medida Provisória Nº 2.185-35/2001. “Isso fez o estoque da dívida reduzir em R$ 803 milhões. Só que o débito restante fica para ser diluído nas parcelas vincendas, e isso não é adequado para o município”, explica.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Por isso, segundo o secretário, a EC 136 entra para permitir o parcelamento em até 360 meses. “A EC 136 foi promulgada em 9 de setembro de 2025 e dá prazo de 1 ano para os municípios fazerem as adesões. Fizemos a adesão do débito com o INSS e aplicamos os redutores no pagamento de precatórios. Entretanto, para débitos com o Tesouro, todos os municípios estavam aguardando a regulamentação da STN, que saiu na semana passada, por meio do Decreto 13.080/2026. A partir desse decreto é que conseguimos os procedimentos necessários para fazer a adesão."

Ribeiro revela que a Prefeitura já está trabalhando na elaboração do texto do projeto de lei que será enviado à Câmara. “Imediatamente (após a publicação do decreto), realizamos uma reunião com o setor responsável pela administração da dívida com o município no Banco do Brasil e iniciamos as simulações e cálculos para promover a adesão”, diz, observando que o projeto de lei só poderia ser enviado após a publicação do decreto pelo governo federal, o que ocorreu na semana passada.

Segundo ele, o município vem fazendo simulações para determinar qual é a melhor modalidade de financiamento. Por conta da correção monetária atual, o valor do saldo da dívida vem crescendo mês a mês. Em janeiro, estava em R$ 435 milhões e, agora em julho, já soma R$ 512 milhões.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O secretário afirma ainda que o decreto é importante para o município ter um horizonte claro de planejamento orçamentário e financeiro. Ele destaca ainda que a formalização da adesão garante que o município possa, efetivamente, começar a pagar uma dívida histórica, o que não foi feito nos últimos anos. “Passaremos a ter o desembolso mensal, mas, por outro lado, teremos horizonte de planejamento orçamentário e financeiro, o que é fundamental para qualquer instituição pública ou empresa privada”, diz.

Segundo ele, a medida traz benefícios. “É vantajosa, porque damos solução para um problema histórico e passamos a não ter riscos de confisco de receitas e repasses em valores com juros e multas acima da capacidade de pagamento”, pontua.

PREOCUPAÇÃO COM A DÍVIDA

O vereador Lucas Leugi (PSD) mostra preocupação com a evolução da dívida atual e com o acordo de repactuação feito pelo município.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Apucarana está pagando cerca de R$ 300 mil de juros por dia nesse acordo que foi feito. E a gente sabe que essa dívida já passou de R$ 500 milhões. Então, o discurso do abatimento de R$ 800 milhões já caiu por terra, porque a dívida já subiu mais de R$ 70 milhões em sete meses”, assinala.

Ele afirma que o município precisa ter pressa no envio do projeto à Câmara. “O que a Prefeitura agora precisa ter é a responsabilidade de mandar o quanto antes esse projeto de lei para a Câmara para que a gente pare de pagar esse tanto de juros. E também mande a modalidade de juros. Se é 0% com investimento em áreas específicas, como saúde e educação, ou se é 1% ou 2%”, diz. Segundo ele, a discussão desse tema é importante, porque pode engessar o orçamento com o pagamento de dívidas a partir de 2027.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana dívida Finanças Públicas Tesouro Nacional
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV