Apucarana vai instalar postos de fiscalização sanitária

A partir desta quinta-feira (11/06), a Prefeitura de Apucarana vai instalar pontos de fiscalização sanitária. Os primeiros locais a receber o serviço serão os parques Jaboti e da Raposa. Ação é uma das medidas de enfrentamento ao novo coronavírus (Covid-19) e foi definida nesta sexta-feira (10/06) em reunião entre o prefeito Junior da Femac, equipe de saúde e forças de segurança pública.

Participaram da reunião o tenente-coronel Roberto Francisco Cardoso, comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar, que esteve acompanhado do subcomandante, major Marcos José Facio e do major Vilson Laurentino da Silva, também do 10º BPM. Estiveram presentes ainda Alessandro Carletti, comandante da Guarda Civil Municipal, e do supervisor da GCM Ronaldo Honório de Lima, além de Emídio Bachiega, vice-presidente da Autarquia Municipal de Saúde, e de Nicolai Cernescu, secretário municipal de Gestão Pública.

O prefeito Junior da Femac afirma que os postos terão a presença de profissionais da saúde e contarão com o apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal. “Será feita a aferição de temperatura, a disponibilização de álcool em gel e a fiscalização quanto ao uso de máscaras que é uma medida obrigatória”, reforça Junior da Femac.

A intenção neste momento, conforme Junior da Femac, não é fechar os parques, mas intensificar a fiscalização com relação às medidas de enfrentamento. “Serão repassadas orientações para evitar a aglomeração e, caso algum frequentador apresentar alteração da temperatura, será encaminhado para o Pronto Atendimento do Coronavírus”, completa Junior da Femac.

O prefeito afirma que o Município analisa diariamente a evolução da pandemia. “Apesar de não ter iniciado oficialmente, mas já estamos vivendo o clima de inverno. Temos também a decisão da reabertura do comércio em São Paulo, que vai impactar muito na cidade de Apucarana, e também estamos atentos ao que está acontecendo em municípios próximos”, pontua Junior da Femac.