Apucarana vai ganhar base do CVV para trabalho de apoio e prevenção

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Imagem meramente ilustrativa

Apucarana vai ganhar mais uma ferramenta para a prevenção ao suicídio e apoio às pessoas com depressão. Trata-se do Núcleo de Apoio à Vida de Apucarana (NAVIAP), entidade sem fins lucrativos, que vai funcionar na cidade como um posto da CVV, Centro de Valorização da Vida, presente em mais de 120 municípios do Brasil, através do número 188. O serviço tem o intuito de dar apoio emocional para quem busca por ajuda.

continua após publicidade .

A iniciativa é da empresária Aída Assunção, com apoio da prefeitura municipal, entidades e clubes de serviços de Apucarana. De acordo com a empresária, o trabalho deve começar dentro de aproximadamente 100 dias.

“Estamos terminando os últimos detalhes referentes à implantação do serviço na cidade. Agora, vamos começar a recrutar voluntários para realizar os atendimentos, que irão passar por um período de 90 dias de treinamento realizado pela CVV. Pelo menos 30 pessoas já me procuraram interessadas em se candidatar. Em breve iremos divulgar os canais para inscrição de voluntários”, explicou Aída.

continua após publicidade .

O lançamento oficial do NAVIAP vai acontecer nesta quarta-feira, 10, às 19h, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em Apucarana, com a presença de diversas lideranças e autoridades da cidade. O serviço irá funcionar na Rua José Alves de Paula Filho, em frente ao bazar da Edhucca.

“Neste primeiro momento, estaremos realizando apenas o atendimento telefônico via 188, mas futuramente, estaremos expandindo o trabalho e realizando também atendimentos presenciais. Fiz questão de trazer esse serviço para Apucarana, é algo que faço de todo o meu coração, porque precisamos ajudar as pessoas, principalmente aquelas que passam por situações de depressão. Precisamos olhar por elas”, declarou a empresária.

História

continua após publicidade .

O Centro de Valorização da Vida - CVV é uma associação civil sem fins lucrativos brasileira, de caráter filantrópico, fundada em 1 de março de 1962 na cidade de São Paulo.

Reconhecida como de Utilidade Pública Federal em 1973, é mantenedora e responsável pelo Programa CVV de Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio, desenvolvido pelos Postos do CVV em todo o país, de onde presta serviço voluntário, sigiloso e gratuito de apoio emocional, com atendimento presencial, via chat e, principalmente pelo telefone 188, com chamada gratuita e anônima.

Em 1977 iniciou sua expansão para outras cidades do país, mantendo hoje seus serviços em quase todas as capitais e diversas cidades do interior. São mais de 120 postos e cerca de 3 400 voluntários que se revezam para o atendimento 24 horas por dia, nos 365 dias.

No dia 10 de março de 2017, o Ministério da Saúde firmou uma parceria com o CVV, permitindo que as ligações se tornassem gratuitas.

Siga o TNOnline no Google News