Apucarana vai disputar o Campeonato Paranaense de Handebol

A equipe masculina da Associação de Handebol de Apucarana (Ahanda) vai participar de 7 a 10 de setembro em Umuarama (noroeste do Estado), do Campeonato Paranaense da Série Prata na categoria cadete (nascidos entre 2007 a 2009).

continua após publicidade

De acordo com o técnico da Ahanda, Alessandro Ferreira, o time nesta categoria voltará a disputar a competição depois de 13 anos. “O campeonato será realizado em duas divisões e nós estamos inscritos na Série Prata, que reúne mais 19 equipes”, destaca Alessandro.

A equipe apucaranense está no Grupo D, juntamente com Foz do Iguaçu, Ibiporã, Ourizona e Santa Helena. A estreia será nesta quinta-feira (07/09), às 13h30, contra Foz do Iguaçu. Mais tarde, às 18h30, o adversário será o Ibiporã.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Apucarana realiza feira de adoção de cães e gatos nesta quinta (7)

Na sexta-feira serão mais dois jogos pelo campeonato. Às 8h30, a Ahanda enfrentará o time de Ourizona e às 16h30, o duelo será contra Santa Helena. Todas as partidas da equipe de Apucarana acontecerão no Ginásio de Esportes Mário Oncken. Os primeiros colocados de cada grupo se classificam para a fase semifinal, enquanto os demais times disputam da quinta a vigésima colocação.

“Estamos na torcida e confiantes que a Ahanda fará uma boa campanha em Umuarama, com o time contando com o incentivo do prefeito Junior da Femac”, frisa o professor Tom Barros, secretário municipal de Esportes de Apucarana.

continua após publicidade

A equipe da Ahanda é composta por atletas da categoria sub-14, que no mês de novembro disputará o Campeonato Paranaense Infantil em Apucarana.

Na disputa do Paranaense Cadete, o técnico Alessandro Ferreira utilizará os jogadores César, Arthur, Matheus, Francisco, Gustavo, Miguel, Adão Gabriel, Filipe, Thiago Henrique, Thiago Felipe, Pedro, Enzo, Heitor e Luan.

Siga o TNOnline no Google News