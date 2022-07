Apucarana vai ampliar oferta de refeições no Restaurante Popular

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Prefeitura de Apucarana, por meio da Secretaria de Assistência Social, vai ampliar em 50% a oferta de refeições a serem servidas diariamente no Restaurante Popular. A decisão foi tomada após 40 dias de funcionamento, observando que a demanda vinha sendo maior no local, aonde as pessoas pagam R$2,00 pelo almoço.

continua após publicidade .

“Após estas primeiras semanas de atendimento, oferecendo duzentas refeições por dia, começamos a entender melhor o processo, e chegou o momento de fazer um ajuste, ampliando a oferta para trezentas refeições/dia”, justifica o prefeito Junior da Femac.

Conforme argumenta o prefeito, existe uma preocupação muito grande em relação à população em situação de vulnerabilidade. “Já temos outros programas como a distribuição de cestas básicas e o Programa Feira Verde, e agora o Restaurante Popular veio se somar nesse esforço para que ninguém passe fome em Apucarana”, assinala o prefeito.

continua após publicidade .

-LEIA MAIS: Restaurante Popular já é referência para quem está em vulnerabilidade

Segundo Ana Maria Shimidt, da Secretaria de Assistência Social e responsável pelo programa, a oferta de trezentas refeições ao dia passa a valer na próxima segunda-feira, dia 18 de julho. “Avaliamos o perfil da clientela e o tamanho da demanda e chegamos à conclusão de que era preciso ampliar”, comenta Ana Maria.

Ele lembrou que já no primeiro dia de funcionamento (7 de junho) o Restaurante Popular atingiu a cota máxima de refeições, limitada a duzentas pessoas.

continua após publicidade .

A secretária Ana Paula Nazarko explica que havia sido licitado e contratado o valor de R$600 mil, por doze meses, para servir 50.400 refeições. “As pessoas pagam apenas R$2,00 por refeição, sendo que o custo adicional é subsidiado pelo município”, explica a secretária.

O programa instituído por lei municipal é destinado à população em situação de vulnerabilidade social, garantindo uma refeição diária a preço acessível e de qualidade. O público alvo é de idosos e trabalhadores em geral, principalmente, os que estão buscando colocação no mercado de trabalho.

O atendimento acontece das 11 às 14 horas, de segunda a sexta-feira, sendo que, a partir das 10h45, o caixa do restaurante estará aberto para a venda dos tickets. O cardápio, sob a supervisão de nutricionistas, inclui carnes, legumes, verduras, massas e frutas de sobremesa. O restaurante funciona na Rua Irati, número 379, em frente à Associação Filantrópica Ferra Mula.

Siga o TNOnline no Google News