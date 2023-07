Apucarana vai ampliar ações para pessoas com 60 anos ou mais

Siga o TNOnline no Google News

Diante de dados estatísticos apontando que Apucarana está próxima de alcançar 20% da sua população na faixa etária de 60 anos ou mais, o prefeito Junior da Femac em reunião nesta terça-feira (25) com vários secretários, deu início a um planejamento mais amplo nesta área. O foco é a ampliação de ações e políticas públicas voltadas à qualidade de vida da terceira idade. “Temos que nos preparar para essa nova realidade”, enfatiza o efeito.

Em reunião com equipes das secretarias da saúde, educação, assistência social, esporte, mulher e assuntos da família, cultura e agência do trabalhador, Junior da Femac avaliou todos os programas municipais que cada pasta já desenvolve voltados aos idosos. “Discutimos como podemos ampliar os serviços e atendimentos às pessoas com 60 anos ou mais e vamos colocar em pratica já neste segundo semestre. Temos ações que estão indo bem, mas precisamos ser mais abrangentes. O poder público tem que fazer mais para essa importante parcela da população e cuidar ainda mais dos nossos idosos”, argumenta Junior.

Na reunião foram discutidas e avaliadas idéias, com cronograma de planejamento para serem colocadas em prática. “Vamos ampliar serviços da saúde, ofertar cursos de inclusão digital (acesso a internet e redes sociais), ampliar atividades esportivas a exemplo do projeto Vôlei 60+ que acabou de ser implantado pela Secretaria de Esportes; promover campeonatos e festivais de jogos como truco, dama, malha, bocha e dominó, além de passeios turísticos”, exemplifica o prefeito.

Ele complementa ainda que a proposta é atrair mais idosos para os cursos ofertados na Escola Municipal de Artes e, nas escolas, implantar atividades que aproximem as crianças dos avós. A Agência do trabalhador também vai desempenhar um trabalho mais específico, visando à oferta de empregos para a terceira idade.Vale ressaltar que, neste momento, das 360 oportunidades de emprego ofertadas, 126 não têm restrição de idade podendo ser ocupadas para quem tem mais de 60 anos.

Uma nova reunião de trabalho vai acontecer na segunda quinzena de agosto para ultimar quais ações serão desenvolvidas e o cronograma para início.

