Apucarana vacina trabalhadores da educação de 35 a 39 anos

Continua após publicidade

Nesta segunda-feira (7), começa mais uma etapa da vacinação contra a Covid-19, em Apucarana. Serão imunizados com a primeira dose trabalhadores da educação na faixa etária de 35 anos a 39 anos, gestante e puérperas em geral com idade acima de 18 anos (vacina da Pfizer), e ainda haverá aplicação da CoronaVac para quem ainda não recebeu a segunda dose.

O prefeito também confirmou para terça-feira (8) o início da vacinação por idade no município, começando pelos apucaranenses que têm 59 anos. Esse grupo terá que apresentar comprovante de residência, além da documentação: cartão do SUS ou CPF e um documento com foto.

Quanto aos trabalhadores da educação, as equipes de vacinação terão em mãos a lista os nomes dos profissionais previamente informados por cada estabelecimento de ensino público e privado da cidade. Esse grupo deve apresentar cartão do SUS ou CPF e um documento com foto.

As gestantes, por sua vez, terão que levar o cartão do SUS ou CPF e documento com foto, e a carteirinha da gestante ou laudo médico original. As puérperas também devem precisam ter em mãos a certidão de nascimento do filho.

As gestantes que tomaram a vacina da gripe, tétano e hepatite devem esperar 14 dias para receber a vacina da Covid. A vacinação para todos os grupos acontece no Complexo Esportivo Lagoão, pelo drive-thru e no ginásio para quem for a pé, de 8h30 às 17 horas.