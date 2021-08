Da Redação

Apucarana vacina público de 19 anos neste sábado

Neste sábado (21), Apucarana vacina o público de 19 anos contra a Covid-19 com a primeira dose, além da segunda dose da vacina AstraZeneca para aquelas pessoas que têm essa imunização agendada.

O horário de atendimento mudou e será das 8h às 20 horas, com o objetivo de dar oportunidade para aquelas pessoas que encontram dificuldade de se vacinar durante o horário comercial.

A vacinação é realizada no complexo esportivo Lagoão, pelo sistema drive-thru, ou dentro do ginásio para quem for a pé.

Para a primeira dose, é preciso apresentar o cartão do SUS ou CPF, documento com foto e comprovante de residência que pode ser conta de luz, água e telefone com no máximo 90 dias da data de emissão, e ainda um documento bancário e contrato de aluguel.

Já para a segunda dose serão necessários cartão do SUS ou CPF, documento com foto e a carteirinha de vacinação em que está registrado o recebimento da primeira dose.

As pessoas que tiveram Covid-19 precisam aguardar 30 dias a partir dos primeiros sintomas da doença para se imunizar contra o novo coronavírus. E ainda quem tomou algum tipo de vacina é necessário respeitar um intervalo de 14 dias para receber a vacina contra a Covid-19.

No domingo, o atendimento, entre 8h30 e 17 horas, será da segunda dose da AstraZeneca para os apucaranenses que estão com esse agendamento para o dia 22 de agosto.

Campanha

Apucarana realiza a campanha vacina solidária. Quem for se vacinar, se quiser, poderá levar alimentos não perecíveis que serão doados pelo município.