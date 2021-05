Apucarana vacina profissionais da saúde neste sábado

Continua após publicidade

A vacinação contra a Covid-19 em Apucarana neste sábado será para profissionais da saúde de 25 a 29 anos. Amanhã (29) a imunização também segue aberta para os grupos das comorbidades de 40 a 44 anos. Já no domingo (30) a vacinação avança na faixa etária dos trabalhadores de educação, para a idade de 40 a 44 anos. A imunização segue ao acontecendo no Complexo Esportivo Lagoão, pelo sistema drive-thru e dentro do ginásio para os que chegam a pé, de 8h30 às 17 horas.

Os profissionais de saúde devem apresentar o cartão do SUS ou CPF e um documento com foto, e inda a carteirinha do conselho de classe ou carteira de trabalho e holerite. As equipes de saúde terão em mãos a lista dos profissionais da educação previamente informados por cada estabelecimento de ensino público e privado da cidade. Esse grupo deve apresentar cartão do SUS ou CPF e um documento com foto.

Portadores de HIV

Portadores de HIV, na faixa etária de 40 anos a 44 anos, serão vacinados contra a Covid-19 na segunda-feira (31), no NATTA. O NATTA está localizado na Rua Jamil Soni, ao lado da sede da Guarda Municipal. Será necessário apresentar o cartão do SUS ou CPF e um documento com foto e ainda o cartão de retirada de medicamentos anti retroviral.