Apucarana vacina pessoas que tem 59 anos nesta terça-feira

Apucarana começa vacinar nesta terça-feira (7), a população em geral, iniciando pelas pessoas com 59 anos.

Além de marcar retomada da imunização por idade no município, esta terça-feira segue atendendo as gestantes em geral com mais com 18 anos e ainda as puérperas.

Os apucaranenses com 59 anos devem apresentar no momento da vacinação um comprovante de residência, como conta de luz, água e telefone com no máximo 90 dias da data de emissão, além de cartão do SUS ou CPF e um documento com foto.

As gestantes, por sua vez, terão que levar o cartão do SUS ou CPF e documento com foto, e a carteirinha da gestante ou laudo médico original. As puérperas também devem precisam ter em mãos a certidão de nascimento do filho.

As gestantes que tomaram a vacina da gripe, tétano e hepatite devem esperar 14 dias para receber a vacina da Covid.

A vacinação para todos os grupos acontece no Complexo Esportivo Lagoão, pelo drive-thru e no ginásio para quem for a pé, de 8h30 às 17 horas.