Da Redação

Apucarana vacina pessoas de 23 anos neste sábado

Neste sábado (14) Apucarana vai vacinar pessoas de 23 anos. No momento da vacinação deve ser apresentado um comprovante de residência, como conta de luz, água e telefone com no máximo 90 dias da data de emissão, além de cartão do SUS ou CPF e um documento com foto.

continua após publicidade .

A vacinação acontece no Complexo Esportivo Lagoão, pelo drive-thru e no ginásio para quem for a pé, de 8h30 às 17 horas. Apucarana também realiza a Campanha Vacina Solidária, com arrecadação de alimentos não perecíveis.

Na segunda-feira (16), segue a vacinação em Apucarana, com a aplicação da segunda dose da CoronaVac e AstraZeneca, para quem tem retorno marcado na carteirinha 16/08.

continua após publicidade .

fonte: Reprodução