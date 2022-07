Apucarana vacina nesta quinta crianças de 3 e 4 anos contra covid

Da Redação

Apucarana começa a vacinar nesta quinta-feira (21), crianças de 3 e 4 anos contra a Covid-19. Seguindo orientação do Ministério da Saúde, essa nova faixa etária do público infantil irá receber o imunizante Coronavac/Butantan.



A estimativa da Autarquia Municipal de Saúde é de que Apucarana tenha aproximadamente de 4,5 mil crianças com a idade de 3 e 4 anos. “A imunização desse novo público é mais um grande avanço no enfrentamento da pandemia. Apelo para os pais levarem seus filhos para o nosso posto de vacinação contra a covid no ginásio do Lagoão”, conclama o prefeito Junior da Femac.

O secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega, informa que a vacina contra a covid é aplicada de segunda-feira a sábado, de 8h30 às 17 horas. “Nossas equipes de saúde atendem dentro do ginásio de esportes Lagoão, onde já foram aplicadas mais de 309 mil doses do imunizante da Covid-19”, informa Bachiega.

A Autarquia Municipal de Saúde orienta sobre os documentos que devem ser apresentados: carteira de vacinação da criança; documento de identificação da criança (RG ou certidão de nascimento; e CPF ou cartão do SUS; documento de identificação com foto do responsável; e comprovante de residência (água, luz, telefone) com no máximo 90 dias.

A orientação do Ministério da Saúde é de que seja respeitado um intervalo de 28 dias para a aplicação da segunda dose para este novo grupo de 3 a 4 anos. Crianças acima de 5 anos devem ser imunizadas com a vacina Pfizer, nos esquemas já recomendados pelo ministério.

A aplicação nessa nova faixa etária infantil foi liberada para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) após a comprovação da eficácia dos estudos preliminares. Para crianças de 3 anos ou mais, a vacina CoronaVac começou a ser utilizada em diferentes partes do mundo em 2021.

4ª dose liberada para 18 anos ou mais

Também a partir desta quinta-feira (21) Apucarana libera a 4ª dose da vacina contra a covid para a população com 18 anos ou mais, respeitando o intervalo de 4 meses do recebimento da 3ª dose.

