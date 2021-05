Apucarana vacina mais de 1.600 pessoas com a 2ª dose

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Nesta quinta-feira (12), Apucarana vacinou 1.630 mil pessoas. A movimentação no Complexo Esportivo Lagoão foi grande durante todo o dia, tanto no atendimento pelo sistema drive-thru como dentro do ginásio para aquelas pessoas que chegam a pé.

A imunização que é destinada para idosos com 68 anos ou mais e que tinham a 2ª dose da coronavac agendada para dos dias 23,24,25,26 e 27 de abril, segue nesta sexta-feira (14) e sábado (15), de 8h30 às 17 horas.

Além do cartão do SUS ou CPF e documento com foto, é necessário levar a carteirinha de vacinação onde está registrada o recebimento da 1ª dose.

O prefeito Junior da Femac reforça que aquelas pessoas que têm a 2ª dose agendada para maio devem aguardar a chegada nova remessa da vacina, prevista para acontecer na próxima semana.