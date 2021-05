Apucarana vacina mais 4 grupos das comorbidades

Continua após publicidade

Neste sábado (15) e domingo (16) serão imunizados pessoas com deficiência física e intelectual permanente (síndromes mentais diversas), com obesidade mórbida e autistas, dentro da faixa etária de 55 anos a 59 anos.

A vacinação segue acontecendo, de 8h30 às 17 horas, no Complexo Esportivo Lagoão pelo sistema drive-thru e dentro do ginásio para as pessoas que chegam a pé.No grupo dos deficientes físicos, estão incluídas pessoas com limitação motora, surdos, cegos, amputados, tetraplégicos, paraplégicos, entre outros. Além do cartão do SUS ou CPF e documento com foto, no momento da vacinação esse público deve apresentar um documento comprobatório como cartão gratuidade, cartão da Adefiap, RG com descrição ou ainda laudo médico com data inferior a 6 meses.

As pessoas com deficiência intelectual permanente (síndromes mentais diversas), também devem levar do cartão do SUS ou CPF e documento com foto, laudo médico com data inferior a 6 meses ou o cartão da APAE. Quanto aos autistas é preciso cartão do SUS ou CPF e documento com foto, laudo médico com data inferior a 6 meses ou carteirinha de autista expedido pelo município, estado ou governo federal.

Já o público com obesidade mórbida, com IMC (Índice de Massa Corporal) igual ou maior que 40, terá que ter em mãos o cartão do SUS ou CPF e documento com foto. O cálculo do IMC será feito no momento da vacinação por nutricionistas e educadores físicos. O prefeito Junior da Femac observa que a vacinação no final de semana continua aberta para as comorbidades que foram anunciadas anteriormente dentro da faixa etária de 55 anos e 59 anos.

“A vacinação em Apucarana está acontecendo com muita seriedade, planejamento e agilidade”, afirma Junior da Femac. A primeira dose da vacinação contra a Covid já foi aplicada em 28.461 apucaranenses, dos quais 15.174 receberam a segunda dose. Paralelamente à vacinação contra a Covid em Apucarana está ocorrendo a campanha Vacina Solidária, com a doação espontânea de alimento de perecível no local da imunização.