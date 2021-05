Apucarana vacina grupo de comorbidades entre 35 a 39 anos

Continua após publicidade

O prefeito de Apucarana Júnior da Femac anunciou no final da manhã desta segunda-feira (31), a vacinação contra Covid-19 para um novo grupo de comorbidades.

Serão vacinados pessoas que tem entre 35 a 39 anos. A imunização segue acontecendo no Complexo Esportivo Lagoão, pelo sistema drive-thru e dentro do ginásio para os que chegam a pé, de 8h30 às 17 horas.

Serão imunizados autistas, é preciso o laudo médico com data inferior a 6 meses ou carteirinha de autista expedido pelo município, estado ou governo federal.

Pessoas com obesidade mórbida, com IMC (Índice de Massa Corporal) igual ou maior que 40 terá o cálculo do IMC feito no momento da vacinação por nutricionistas e educadores físicos.

A vacinação também será para pacientes com doenças autoimunes, o como LUPUS, ELA (Esclerose Lateral Amiotrófica), EM (Esclerose Múltipla), Artrite Reumatoide, Polimialgia Reumática, entre outras.

Serão vacinados hipertensos e diabéticos mediante apresentação do Cartão Hiperdia ou declaração médica original. Aos diabéticos também há a opção de mostrar o cartão de insulina que é emitido pela 16ª Regional de Saúde ou Autarquia Municipal de Saúde ou ainda pelo Programa Farmácia Popular.

A imunização também está aberta para pacientes transplantados, pessoas doenças cardiovasculares, cirrose hepática, anemia falciforme, talassemia maior e quem teve AVC. Eles necessitam de uma declaração médica com data inferior a 6 meses.

As pessoas com pneumopatias crônicas graves estão entre as pessoas que poderão tomar a vacina com a apresentação de laudo médico com data inferior a 6 meses.

Entre as pneumopatias constam doença pulmonar obstrutiva crônica, fibrose cística, fibrose pulmonar, pneumoconioses, displasia broncopulmonar e asma grave.

Além da documentação especificada para cada grupo, ainda será exigido de uma forma geral o cartão do SUS ou CPF e um documento com foto.