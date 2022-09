Apucarana vacina contra polio neste sábado (3); confira os locais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Os 23 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Apucarana terão vacinação contra a paralisia infantil neste sábado (3)

Os 23 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) de Apucarana terão vacinação contra a paralisia infantil neste sábado (3). A mobilização das equipes da Autarquia Municipal de Saúde, entre as 08h30 e 15h, visa aumentar o número de crianças imunizadas na Campanha Nacional de Vacinação Contra a Poliomielite no município.

continua após publicidade .

Os alunos com até cinco anos incompletos que já estão frequentando escolas municipais podem se vacinar no CMEI mais próximo de sua casa. A imunização neste sábado não está restrita aos alunos da rede municipal de ensino, está aberta a toda população.

-LEIA MAIS: Cidade de Roraima investiga caso suspeito de poliomielite

continua após publicidade .

A campanha nacional de vacinação contra a poliomielite teve início no dia 8 de agosto e termina no dia 9 de setembro e tem como público-alvo crianças com idade entre 12 meses e 5 anos incompletos (4 anos e 11 meses). Durante a semana, de segunda a sexta-feira, a imunização está disponível em 26 Unidades Básica de Saúde, das 8h às 16h30.

O que é?

A poliomielite, que não tem cura, é uma doença contagiosa em que o vírus destrói partes do sistema nervoso, causando paralisias irreversíveis em questão de horas nas pernas ou braços. A vacinação é a principal forma de prevenção.

Siga o TNOnline no Google News