Apucarana vacina contra gripe idosos a partir de 60 anos

Idoso com idade igual ou superior a 60 anos começam a ser imunizadas contra a gripe a partir desta terça-feira (25), em Apucarana.

O atendimento acontece nas 26 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) que contam com sala de imunização (ver relação abaixo), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.

A vacinação dos idosos com idade igual ou superior a 75 anos já vem acontecendo desde o dia 11 de maio. O diretor-presidente da Autarquia Municipal da Saúde (AMS), Roberto Kaneta orienta para necessidade de um intervalo de 14 dias entre o recebimento da vacina da Covid e a da gripe. “Fiquem atentos a esse detalhe. Levem a carteirinha de vacinação assim profissionais de saúde poderão averiguar se a pessoa está dentro do prazo recomendável entre as duas vacinas”, afirma Kaneta.

O superintendente de Atenção Básica da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), Marcelo Viana, conta que a campanha nacional teve início em 12 de abril e em sua primeira etapa imunizou crianças de seis meses a menores de seis anos de idade (cinco anos, 11 meses e 29 dias), gestantes, puérperas (mãe no pós-parto até 45 dias) e trabalhadores da saúde.

Após a imunização dos idosos, em uma terceira etapa, de 9 de junho e 9 de julho, serão vacinadas contra a gripe as pessoas com comorbidades, deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

Relação das 26 Unidades Básicas de Saúde que estão realizando vacinação contra a gripe:

UBS MYIOJI KOGURE (JARDIM ACLIMAÇÃO)

UBS – DR ANTONIO SACHELLI (JARDIM COLONIAL)

UBS EMÍLIA CRETUCHI (PARQUE BELA VISTA)

UBS PADRE DOMINIQUE (CAIXA SÃO PEDRO)

UBS MARIO VERUSSA (DISTRITO DE CORREIA DE FREITAS)

UBS EROS PACHECO (NÚCLEO AFONSO CAMARGO)

UBS ELAYNE MAZUR (JARDIM INTERLAGOS)

UBS EUNICE PENHARBEL (RESIDENCIAL SUMATRA)

UBS BOLIVAR PAVÃO (JARDIM AMÉRICA)

UBS – ANA MARIA PEPATO (JARDIM TRABALHISTA)

UBS – JOAQUIM TRIZOTTI (NÚCLEO ADRIANO CORREA)

UBS – LEOPOLDO HARTWIG JR. (VILA NOVA)

UBS MARIA DO CAFÉ (JARDIM PONTA GROSSA)

UBS MERCEDES SILVA MORENO (VILA REGINA)

UBS ORESTE G. MARQUITO (JARDIM MARISSOL)

UBS OSVALDO DAMIN (JABOTI)

UBS MOACIR S. MASCARO (NÚCELO PARIGOT DE SOUZA)

UBS PEDRO BARRETO (DISTRITO VILA REIS)

UBS RODRIGO TRAMONTIN YOSHII (VILA APUCARANINHA)UBS RAUL CASTILHO (NUCLEO JOÃO PAULO)

UBS ROMEU MILANI (Rua Osvaldo Cruz- Centro)

UBS TAKAITI MIYADI (NÚCLEO DOM ROMEU)

UBS VALDECIR DE PAULA (JARDIM DAS FLORES)

UBS WALTER LAZARINI (DISTRITO DE PIRAPÓ)

UBS BENEDITO CLÁUDIO “PINGA FOGO” DE OLIVEIRA (RESIDENCIAL SOLO SAGRADO)

UBS JULIA RENCZKOWSKI (NÚCLEO HABITACIONAL MARCOS FREIRE)