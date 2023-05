Apucarana vacina contra a gripe aos sábados em UBSs e CMEIs

Da Redação

Vacinação acontece das 8h e 12 horas

A Prefeitura de Apucarana vai promover uma grande mobilização durante quatro finais de semanas seguidos para elevar a cobertura da vacina contra gripe no município, em especial entre as crianças de seis meses a 6 anos incompletos. Em Apucarana apenas 15,2% do público alvo de 9.406 crianças está imunizado até o momento.

A ação, coordenada pelas Autarquias Municipais de Saúde e da Educação, vai ser realizada em diferentes bairros a cada sábado dos dias 20 de maio, 27 de maio, 03 de junho e 10 de junho.

Neste sábado (20), a vacinação da Campanha de multivacinação e contra a influenza em Apucarana será realizada, entre 8 horas e 12 horas, nas Unidades Básicas de Saúde Joaquim Trozotti, no Núcleo Adriano Correia; Irmã Izília Folador, no Residencial Fariz Gebrim; Pedro Barreto, no Distrito da Vila Reis; Mario Verussa, no Distrito de Correia de Freitas; Osvaldo Damin, no Jaboti; e Elayne Mazur, no Residencial Interlagos.

A população de 4 desses bairros ainda terá um segundo local de vacinação. No Fariz Gebrim as doses contra a influenza também estarão disponíveis no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Professora Laura Mareze Martinelli; na região do Jaboti, o CMEI Josa Ribeiro; Distrito de Vila Reis, no CMEI Miguel Moreno; e no Distrito de Correia de Freiras, a Unidade de Apoio de São Pedro do Taquara. Nestes dois distritos haverá ainda equipe volante de vacinação percorrendo as propriedades rurais. O cronograma dos locais e horários de vacinação nos 3 finais de semanas seguintes será divulgado previamente.

“Estamos garantindo à população a oportunidade de se vacinar no final de semana, ofertando as doses também em CMEIs para as crianças. Nosso objetivo é melhorar a cobertura vacinal dos apucaranenses e assim diminuir internação da população vulnerável, sobretudo o público infantil de 6 meses a 6 anos. É um combate à mortalidade”, afirma o secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega.

O prefeito Junior da Femac apela para a população se vacinar. “Há um tipo B da Influenza circulando, um vírus muito agressivo que pode gerar uma pneumonia com muita facilidade e precisamos de nossas crianças imunizadas para evitar até mesmo um colapso do sistema de atendimento na saúde. Temos vacina gratuita e de qualidade, profissionais capacitados, vários pontos de vacinação. Não há desculpa para deixar a criança à mercê de um vírus que pode até mesmo levar ao óbito”, alerta Junior da Femac.

