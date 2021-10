Da Redação

Apucarana vacina adolescentes de 16 anos neste sábado

Neste sábado (2), Apucarana vacina com a 1ª dose os adolescentes de 16 anos, que precisam estar acompanhados dos pais ou responsável. No domingo e segunda-feira será aplicada a 2ª dose da Pfizer e Coronavac para todos que estão com agendamento para dos dias 3 e 4 de outubro.

Para as pessoas que estão com a 2ª dose da astraZeneca marcada para amanhã (2) será necessário esperar a chegada de nova remessa desta vacina, o que está previsto para a próxima semana.

Os adolescentes de 16 anos devem apresentar documentos de identificação (RG, CPF ou cartão do SUS) e comprovante de residência com no máximo 90 dias.

O apucaranense que vai receber a 2ª dose terá que mostrar o cartão do SUS ou CPF, um documento com foto e a carteirinha onde está registrado o recebimento da 1ª dose.

A vacinação em Apucarana é realizada no Complexo Esportivo Lagoão, pelo sistema drive-thru e dentro do ginásio para quem for a pé, no horário de 8h30 até as 17 horas.