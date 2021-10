Da Redação

Apucarana vacina adolescentes de 15 anos neste sábado

O prefeito Junior da Femac anunciou novas etapas de vacinação para os próximos três dias em Apucarana. A partir de amanhã (16) será aberta a imunização para adolescentes de 15 anos e a dose de reforço passa a ser disponibilizada para as pessoas com 60 anos ou mais que tomaram a segunda dose há mais de 6 meses.

continua após publicidade .

No domingo e segunda-feira, esses dois grupos continuam prioritários na vacinação contra a Covid-19 que é realizada no Complexo Exportivo Lagoão, entre 8h30 e 17 horas.

Ainda neste sábado, domingo e segunda-feira haverá imunização dos apucaranenses que estão com a segunda dose da astraZeneca, Pfizer e Coronavac agendada para os dias 16, 17 e 18 de outubro, respectivamente.

continua após publicidade .

No momento da vacinação os adolescentes precisam apresentar documentos de identificação (RG, CPF ou cartão do SUS) e comprovante de residência com no máximo 90 dias. Também devem estar acompanhados dos pais ou responsável.

O apucaranense que vai receber a 2ª dose terá que mostrar o cartão do SUS ou CPF, um documento com foto e a carteirinha onde está registrado o recebimento da 1ª dose. Esses mesmos documentos devem ser apresentados para dose de reforço, bem como a carteirinha em que está registrada a aplicação da 1ª e 2ª doses.