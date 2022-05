Apucarana vacina 720 pessoas contra gripe no final de semana

Da Redação

Mais de 700 pessoas se vacinaram contra a gripe no fim de semana em Apucarana, no Complexo Esportivo Lagoão. Desde total, apenas 90 foram crianças.

A mobilização da prefeitura de realizar a imunização da gripe no sábado e domingo visa aumentar a cobertura vacinal na cidade. A meta no município é imunizar 7.698 crianças na faixa etária de 6 meses a 5 anos incompletos, mas até o momento 2.454 doses foram aplicadas no público infantil, uma cobertura de apenas 32%.

O prefeito Junior da Femac reforça que a hora é de vacinar as crianças na faixa etária de seis meses a cinco anos incompletos. “A partir de agora a temperatura começa a cair, e persiste a circulação de diversos vírus. Portanto, com a vacina as crianças estarão mais protegidas. Precisamos evitar casos de doenças respiratórias mais graves que estão sendo registrados nas regiões sul e sudeste do país”, avalia o prefeito Junior da Femac.

O secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega, lembra que durante a semana a vacinação é realizada em 26 Unidades Básicas de Saúde. O público que está sendo imunizado contra a gripe é formado por crianças de 6 meses a 5 anos incompletos, idosos a partir de 60 anos, trabalhadores da educação, da saúde e das forças de segurança, além de gestante e puérperas.

No momento da vacinação é necessário apresentar o CPF ou cartão do SUS e carteira de vacinação. Os profissionais da saúde, educação segurança ainda precisam comprovar que pertencem às respectivas categorias. As puérperas devem levar a certidão de nascimento do filho.

Vacinação Covid

Nesta segunda-feira, a vacinação contra a Covid foi retomada no Lagoão, pelo sistema drive-thru e dentro do ginásio. O horário de atendimento é de 8h30 às 17 horas. Apucarana está aplicando a 4ª dose contra a Covid-19 em pessoas com 60 anos ou mais e que tenham tomado a 3ª dose há pelo menos 4 meses. A imunização da 1ª dose e 2ª dose é liberada para a população de Apucarana a partir dos 5 anos e a 3ª dose é para 18 anos ou mais para quem tomou a 2ª dose há 4 meses.