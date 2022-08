Apucarana vacina 1,5 mil pessoas contra a Covid no final de semana

Da Redação

A estratégia da Autarquia Municipal de Saúde (AMS) de Apucarana em ampliar de um para sete os locais de vacinação da Covid-19 surtiu resultados com a aplicação de 1,5 doses em três dias. Desde a última quinta-feira (28/7), além do ginásio Lagoão, a população de Apucarana passou a contar com mais seis pontos de imunização contra o novo coronavírus, sendo que em quatro deles as doses estão sendo aplicadas até as 20h30.

O secretário municipal da saúde, Emídio Bachiega, diz que a vacina da Covid está disponível de segunda a sexta-feira, das 8h30 horas às 20h30, nas UBS's Raul Castilho, no Núcleo João Paulo; Takaiti Miyadi, no Núcleo Dom Romeu; Maria do Café, no Jardim Ponta Grossa; e Antonio Sachelli, no Jardim Colonial. A imunização também é realizada nas UBS's Pedro Barreto, no distrito da Vila Reis, e Walter Lazarini, no distrito do Pirapó, mas dentro do horário de atendimento regular da unidade de saúde, entre 8h30 horas às 17 horas.

Bachiega lembra ainda que três UBS's, as do Jardim Colonial, Jardim Ponta Grossa, e a do Núcleo João Paulo, ficam abertas no final de semana e mantêm vacinação da Covid-19, entre 8h30 às 18 horas. A imunização também continua sendo realizada no ginásio Lagoão, de segunda-feira a sábado, de 8h30 às 17 horas.

“Apelo à população ficar atenta aos prazos para receber as doses contra a Covid. Assim que chegar a data procure nossos locais de vacinação. Temos mais de 4 mil doses para atender os apucaranenses”, informa Bachiega, lembrando que em Apucarana já foram aplicadas 313.551 doses, das quais 86.906 são de reforço.

A vacinação contra a Covid em Apucarana aplica a 1º dose a partir dos 3 anos. As 3ª e 4ª doses estão liberadas para 18 anos ou mais, respeitando o prazo de 4 meses do recebimento da dose anterior.





Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

