Apucarana unifica patrulhamento virtual da cidade e prédios públicos

Apucarana, Paraná, Brasil - 11 Maio 10, 2023 - Prefeito Junior da Femac observa cameras de seguranças instaladas na GM de Apucarana

Desde o início desta semana, as cerca de 900 câmeras de vigilância que monitoram prédios públicos como prefeitura, escolas e centros municipais de educação infantil (CMEI’s), unidades básicas de saúde (UBS), Unidade de Pronto Atendimento (UPA), dentre outros locais de responsabilidade municipal estão sendo observadas também em tempo real pelo Centro de Controle Operacional (CCO) da Guarda Civil Municipal de Apucarana (GCMA).

A nova dinâmica, que otimiza o chamado “patrulhamento virtual da cidade”, foi conferida de perto nesta quinta-feira (11/05) pelo prefeito Júnior da Femac. “O nosso CCO, que já monitorava câmeras alocadas em pontos estratégicos da cidade visando a segurança pública e do trânsito, agora também está conectada 24 horas a todas as cerca de 900 câmeras de vigilância instaladas em nossas escolas, cmeis, ubs, prefeitura, entre outros prédios públicos do município”, revelou o prefeito.

Quatro agentes foram capacitados para operacionalização do sistema de monitores e vão se revezar para que o monitoramento seja ininterrupto. “A tecnologia hoje é grande aliada e está unificação do patrulhamento virtual certamente irá resultar em mais segurança às pessoas e ao patrimônio público”, assinalou o prefeito Júnior da Femac, observando que somente no setor de educação (escolas e CMEIS) são cerca de 680 câmeras de vigilância. “As câmeras com finalidade turística disponíveis no site https://www.visiteapucarana.com.br/ao-vivo/, que cobrem ampla área de visão em diversas regiões do município, também estarão sendo visualizadas no CCO”, comunicou o prefeito.

Além de imagens em tempo real que chegam ao CCO via internet, o sistema unificado implantado pela prefeitura e que tem suporte técnico do Departamento Municipal de Tecnologia da Informação (DTI) possibilita a gravação das imagens, que ficam armazenadas em servidor. “Nossos agentes estão capacitados e aptos a identificar e agir de modo a antecipar situações de crise. Mas caso a situação ocorra fora dos nossos olhares, assim que a ocorrência for notificada, rapidamente poderemos recuperar o momento e identificar o autor”, ponta o comandante da GCM, Reinaldo de Andrade.

Ele assinala que a unificação do sistema junto ao CCO vai contribuir ainda mais com a segurança nas unidades de ensino, inibindo furtos, roubos e atos de vandalismo. “Ao termos o controle sobre essas câmeras poderemos agir de forma mais rápida sempre que identificarmos alguma movimentação suspeita nas imediações”, ilustrou De Andrade.

Botão do Pânico – A central também agrega o monitoramento do Botão do Pânico, que consiste em um dispositivo voltado à proteção de mulheres vítimas de violências que obteram medida protetiva contra o agressor. “Atualmente 23 apucaranenses contam com a tecnologia em mãos. Em um dos telões estamos monitorando de forma ininterrupta todos os botões ativos. Uma vez acionado, temos no ato o local e a resposta ao chamado é imediata com o deslocamento de uma equipe”, explicou a GCM Kelli Cristina do Prado Andreata (GCM Prado).

A agenda do prefeito junto ao CCO também foi acompanhada pelo secretário de Gestão Pública, Nikolai Cernescu Júnior, que coordenou a licitação que adquiriu os equipamentos necessários à unificação do sistema de monitoramento virtual.

