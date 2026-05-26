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SAÚDE

Apucarana ultrapassa 142 mil consultas especializadas e quase 1 milhão de exames

Pacientes que aguardavam até quatro anos por consultas e exames já percebem avanço com informatização

Escrito por Da Redação
Publicado em 26.05.2026, 10:29:45 Editado em 26.05.2026, 10:29:41
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Apucarana ultrapassa 142 mil consultas especializadas e quase 1 milhão de exames
Autor 142.391 consultas especializadas e 988.352 exames liberados entre janeiro de 2025 e abril de 2026 - Foto: - Divulgação Prefeitura de Apucarana

Com 142.391 consultas especializadas e 988.352 exames liberados entre janeiro de 2025 e abril de 2026, Apucarana vem ampliando o acesso da população ao atendimento especializado em saúde.

A área, que há menos de um ano e meio enfrentava filas de espera de até quatro anos por uma consulta ou liberação de exames, agora apresenta avanços com informatização da fila, mutirões, ampliação de prestadores credenciados e atendimentos em fins de semana e feriados.

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Em 2025, a Autarquia Municipal de Saúde (AMS) liberou 101.966 consultas especializadas e 744.234 exames, incluindo atendimentos realizados pelo Laboratório Municipal. Nos primeiros quatro meses de 2026, o município manteve o ritmo de avanço, com 40.425 consultas especializadas e 244.118 exames efetivados.

O trabalho segue voltado à redução de outras filas e à ampliação da oferta de consultas e exames de maior complexidade.

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O prefeito Rodolfo Mota salienta que, desde o primeiro dia de mandato, a gestão tem se esforçado para acelerar o acesso da população a consultas e exames com especialistas na rede pública de saúde. Ele lembra que a realidade encontrada envolvia pacientes na fila de espera por até quatro anos.

“Durante a caminhada até a conquista da oportunidade de ser prefeito, conversei com muitos apucaranenses e pude acompanhar de perto o sofrimento nos olhos de quem esperava. Mais do que um compromisso, acabar com este descaso se tornou uma missão do meu governo. Por meio da Autarquia Municipal de Saúde, informatizamos o agendamento e o acompanhamento online das consultas especializadas, garantindo mais transparência, e também promovemos mutirões, em parceria com o Cisvir e clínicas credenciadas, que em muitos casos zeraram a espera em especialidades. Seguimos avançando para reduzir outras filas”, relata o prefeito. Ainda de acordo com ele, outra medida que agilizou o andamento das filas foi o atendimento em fins de semana e feriados.

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O secretário municipal de Saúde, médico Guilherme de Paula, afirma que os avanços alcançados são resultado de uma profunda reorganização da gestão da fila de consultas e exames especializados. Segundo ele, a AMS reforçou o trabalho de regulação, informatizou processos e ampliou a rede de prestadores credenciados, inclusive com parcerias em municípios da região.

“Requalificamos toda a fila de espera e demos transparência ao sistema, disponibilizando as informações no Portal da Transparência. Também buscamos novos prestadores e ampliamos os credenciamentos em outras cidades, além de promover mutirões em Apucarana e municípios vizinhos para acelerar os atendimentos”, destaca o secretário.

Ele lembra que, no início da atual gestão, um dos principais desafios foi estruturar o sistema de controle e agendamento, antes feito com registros em papel e milhares de guias armazenadas em caixas. “Hoje, o agendamento é totalmente informatizado, seguro e permite acompanhamento online por parte da população”, pontua.

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O secretário ressalta ainda que os números do primeiro quadrimestre demonstram a evolução da capacidade de atendimento especializado do município. “Nos primeiros quatro meses de 2025 foram realizadas 17.795 consultas especializadas.

Neste mesmo período de 2026, já ultrapassamos a marca de 40 mil consultas. Mais que dobramos a capacidade de atendimento, resultado de um trabalho de planejamento, estruturação da rede e ampliação dos serviços”, enfatiza. Entre os destaques deste ano estão 6.521 pacientes atendidos em ortopedia, 4.070 em oftalmologia, 2.980 em dermatologia e 2.785 em cardiologia.

De acordo com ele, a Secretaria Municipal de Saúde também trabalha para avançar na oferta de exames especializados considerados de maior complexidade, cuja demanda é um desafio em diversas regiões do Paraná.

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“Estamos estruturando novos mutirões e parcerias em cidades como Londrina e Arapongas, além do apoio de instituições parceiras, para ampliar ainda mais a oferta desses exames e reduzir o tempo de espera da população”, conclui.

Desde outubro de 2025, Apucarana mantém um sistema informatizado que permite o agendamento e acompanhamento online de consultas especializadas da rede pública.

Para consultar, basta acessar o portal da Prefeitura, clicar em Transparência, Saúde, Lista de Espera, Consultas ou Procedimentos e, em seguida, Consultar.

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