Apucarana: trabalhador que caiu em cava morre no hospital

Um homem de 48 anos que trabalhava na zona rural de Apucarana, na região do Rio do Cerne e sofreu uma queda, morreu durante procedimento cirúrgico no Hospital da Providência.

O acidente de trabalho aconteceu na manhã de quarta-feira (18). Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil.

Adail Alves Barbosa veio do Piauí, trabalhava como ajudante de uma empresa que está construindo uma torre de transmissão de energia em uma estrada no Rio do Cerne, porém, se desiquilibrou e caiu em uma cava, que serviria de base de sustentação para a torre.

Ele foi socorrido por uma ambulância da própria empresa, o trabalhador foi levado para o Hospital da Providência, porém, por volta das 15h30, Adail morreu durante procedimento cirúrgico.

A família já foi avisada e está vindo para Apucarana.