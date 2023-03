Apucarana: Trabalhador cai em fossa e mobiliza Corpo de Bombeiros

Da Redação

Um homem, de idade não informada, caiu em uma fossa na tarde desta quarta-feira (1), na Rua Cesar Beletato, no Jardim Catuaí, em Apucarana. O acidente de trabalho mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros que até a publicação desta reportagem, estavam no local para resgatar o trabalhador.

Conforme informações obtidas junto a corporação, o homem trabalhava no esvaziamento da fossa, quando o terreno cedeu e ele caiu. A princípio, apesar de ser profunda, o homem não ficou submerso e não teria sofrido nenhum ferimento grave.

"Fomos acionados para socorrer um homem que havia caído em uma fossa durante o serviço. Ele relatou que durante o trabalho de esgotamento a parede chegou a desabar. Ele estava consciente e orientado, mas não conseguiu sair sozinho do local. Ele foi avaliado por uma equipe do Samu mas recusou atendimento", informou o tenente Gabriel do Corpo de Bombeiros.

