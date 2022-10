Apucarana teve 63 mm de chuvas em apenas uma hora; entenda

Da Redação

Conforme o Simepar, a cidade foi o destaque na região Norte do Paraná

Apucarana apresentou um volume de chuvas muito significativo no início da madrugada desta terça-feira (18). O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) destacou que o município apresentou 93 milímetros de volume pluviométrico, acumulado desde a tarde desta segunda-feira (17), com pancadas de chuvas muito fortes.

Pouco depois da meia noite até por volta das 01h20 da madrugada desta terça, 18 de outubro, foram registrados 63 milímetros em apenas uma hora, em Apucarana. Conforme o Simepar, a cidade foi o destaque na região Norte do Paraná.

De acordo com os técnicos do Simepar, não houve ocorrência de ventos durante o temporal. No entanto, há ainda o alerta para chuvas intensas, na mesma proporção, para a próxima quinta-feira (20).

Segundo a Defesa Civil, que tem como coordenador o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Reinaldo Andrade, foram registradas ocorrências de alagamentos em algumas residências, além de queda de árvores e entupimento de bueiros. As situações mais preocupantes são nos Residenciais Interlagos e Miriam.





Medidas

O prefeito de Apucarana, Junior da Femac, acompanhou, na manhã desta terça-feira (18), o trabalho das equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. “Os operários da prefeitura estão trabalhando no recolhimento de árvores, galhos, desobstrução de bueiros e limpeza de ruas que tiveram deslizamentos de terra”, informa o prefeito.

Junior alertou os apucaranenses para adotarem medidas preventivas, devido às fortes chuvas previstas para quinta-feira (20).

Para obter ajuda da Defesa Civil e da Guarda Civil Municipal, pode-se ligar para o número 153 ou para a Secretaria de Serviços Públicos, no telefone 3427-8431.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.

