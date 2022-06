Apucarana: terreno no Centro Social Urbano ganha horta solidária

Da Redação

Com 15 unidades de produção em diferentes bairros da cidade, o Programa Municipal de Hortas Solidárias iniciou nesta sexta-feira (24) o preparo dos canteiros e o plantio das mudas e hortaliças na horta que ocupa um terreno de 1,8 mil metros² nos fundos do Centro Social Urbano (CSU), no Parque Bela Vista, em Apucarana.

A área será cultivada por três famílias moradoras da região, que irão utilizar a produção para consumo próprio, comercialização e ainda doação para entidades.

Neste primeiro momento, os canteiros estão recebendo 200 mudas de alface, 120 de couve, 200 de cebolinha e 50 de salsinha, em um trabalho que contou com a participação de estagiários do Colégio Agrícola de Apucarana. A coordenadora do Programa de Hortas Solidárias, Maura Fernandes, observa que o preparo dos canteiros passou a ganhar mais agilidade com a aquisição, por parte da prefeitura, de um motocultivador (tratorito).

“Temos 15 hortas solidárias na cidade, sendo 8 delas em Unidades Básicas de Saúde e as demais em instituições, incluindo a nossa unidade-piloto, localizada no Espaço Empreender que ocupa uma área do antigo IBC da Vila Nova, de onde é distribuída grande parte das mudas para formação e manutenção das outras hortas”, explica Maura.

Incentivador da iniciativa, o prefeito Junior da Femac destaca que além da área para plantio, as famílias recebem da prefeitura toda assessoria técnica para a produção. “A adubagem dos canteiros, por exemplo, é feita com ajuda da Secretaria da Agricultura, que cede os insumos. O programa está em expansão com total apoio da nossa gestão”, afirma o Junior da Femac.

O Programa Municipal de Horta Solidária faz parte do Programa Municipal de Economia Solidária e Protagonismo Feminino da Secretaria da Mulher e Assuntos da Família (Semaf). “Essa é uma iniciativa da administração municipal que tem como princípios a geração de renda para os horticultores, a terapia ocupacional e doações para instituições. Todos os envolvidos nas hortas solidárias recebem capacitação na perspectiva do Programa de Economia Solidária e Protagonismo Feminino, que já beneficiou cerca de mil mulheres desde o seu início, gerando trabalho e renda em diversos segmentos”, informa a secretária da Semaf, Denise Canesin.

Fonte: Prefeitura Municipal de Apucarana.