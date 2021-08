Apucarana terá três ciclorrotas do progama “Pedala Paraná”

Da Redação

Nesta terça-feira (10), o prefeito de Apucarana, Júnior da Femac, esteve em Curitiba nesta terça-feira (10/08) onde, ao lado do vice-governador Darci Piana, do Superintendente Estadual do Esporte, Hélio Wirbiski, e do Secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, participou do lançamento do Programa Pedala Paraná. Uma realização do Governo do Paraná, por meio da Superintendência do Esporte, a iniciativa vai fomentar a implantação de ciclorrotas nos municípios, aliando a prática do esporte ao turismo rural.

continua após publicidade .

Apucarana contará inicialmente com pelo menos três trajetos, sendo um entre os distritos de Pirapó e Caixa São Pedro, outro interligando a Comunidade Rural do Barreiro e Caixa São Pedro, e um terceiro na região rural do Bilote. “Este é um programa que desenvolverá o Turismo ao longo dos caminhos e que também vai incentivar a utilização da bicicleta, carregando todos os conceitos de vida saudável. Promoção da saúde, fomento da economia local e para Apucarana é um orgulho muito grande estar entre as primeiras cidades contempladas. Mais uma ação importante do Governo Ratinho Júnior em prol do desenvolvimento dos municípios do Paraná”, destacou o prefeito Júnior da Femac, que no evento esteve acompanhado do secretário Municipal de Esportes, José Marcelino da Silva, popular “Grilo”, dos superintendentes municipais Tom Barros (Esportes) e Andréia Patrícia Rinaldo (Turismo), e da vereadora Jossuela Pirelli, que já foi secretária Municipal de Esportes em Apucarana.

Durante o lançamento, onde todos os participantes tiveram a temperatura aferida e álcool em gel à disposição, o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, reafirmou a importância da manutenção dos protocolos sanitários. Ao final, o grupo de ciclistas presentes deu uma volta no complexo esportivo onde está sediada a Superintendência do Esporte.

continua após publicidade .

O programa – O Pedala Paraná terá 80 ciclorrotas e, destes, 48 projetos já estão oficializados, incluindo os de Apucarana. Além de sinalização turística, cada rota estará estruturada com estações que contêm ferramentas para socorros de urgência, bomba para encher pneus, além de um mapa com as informações do trajeto. Os tótens são construídos a partir de madeira de reflorestamento e constituem o serviço de apoio ao cicloturista. “Em Apucarana vamos agregar ponto de energia elétrica para recarregamento de aparelhos eletrônicos, em especial smartphones e celulares”, revela o prefeito Júnior da Femac. De acordo com ele, o “Pedala Paraná” dissemina conceitos já bastante praticados em Apucarana. “Onde cuidamos das pessoas de forma integral. Onde todos são importantes”, concluiu o prefeito.

Para sua execução, o programa Estadual Pedala Paraná conta com termo de cooperação técnica da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Detran, Conselho Paranaense de Ciclomobilidade (Conciclo-PR), Sesc, Senac, Paraná Turismo e Paraná Projetos, bem como com o apoio da Federação Paranaense de Ciclismo, Sebrae e municípios participantes.