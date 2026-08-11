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Apucarana terá terça-feira fria e com rajadas de vento de até 47 km/h

Simepar prevê mínima de 12°C e máxima de 21°C para a Cidade Alta

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Apucarana terá terça-feira fria e com rajadas de vento de até 47 km/h
Autor A previsão aponta 0% de probabilidade de chuva - Foto: Adriany Freitas/TNOnline

Apucarana terá uma terça-feira (11) de temperaturas amenas, vento forte e pouca variação térmica, segundo previsão do Simepar. A mínima prevista é de 12°C, enquanto a máxima deve chegar aos 21°C.

A previsão aponta 0% de probabilidade de chuva e precipitação acumulada de 0,0 mm. A umidade relativa do ar deve variar entre 66% e 84%.

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Os ventos sopram de oeste a 18 km/h, com rajadas que podem chegar a 47 km/h.

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No Paraná, o tempo permanece com densa cobertura de nuvens no Leste, Campos Gerais, Sudeste e Centro-Sul, onde há possibilidade de chuva ocasional. A maior presença de nuvens mantém as temperaturas próximas de 10°C, com pouca variação ao longo do dia.

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Nas demais regiões, o Sol aparece entre nuvens. Na faixa Sul, especialmente nos municípios próximos à divisa com Santa Catarina, o escoamento em médios níveis favorece a ocorrência de chuva ao longo do dia.

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Apucarana clima meteorologia previsão do tempo Simepar Tempo
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