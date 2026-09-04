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MUDANÇA CLIMÁTICA

Apucarana terá sexta-feira quente e com possibilidade de chuva, diz Simepar

Mudança nas condições do tempo ocorre após dias de estabilidade e temperaturas mais amenas no Estado

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Apucarana terá sexta-feira quente e com possibilidade de chuva, diz Simepar
Autor A previsão indica 98% de probabilidade de ocorrência de chuva - Foto: Adriany Freitas/TNOnline

Apucarana deve ter uma sexta-feira (4) de tempo mais instável, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas. De acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a temperatura na cidade deve variar entre 17°C e 27°C.

A previsão indica 98% de probabilidade de ocorrência de chuva, com 4,3 milímetros de precipitação acumulada. A umidade relativa do ar deve variar entre 47% e 97%.

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Os ventos predominantes devem soprar de nordeste, com velocidade média de 7 km/h e rajadas que podem chegar a 36 km/h.

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Paraná

A mudança nas condições do tempo ocorre devido à formação de um sistema de baixa pressão na região do Paraguai, que favorece o aumento da instabilidade atmosférica sobre o Paraná.

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Segundo o Simepar, ao longo da sexta-feira há previsão de pancadas de chuva e trovoadas em diferentes regiões do Estado.

A instabilidade marca o retorno das chuvas após um período de tempo mais firme em grande parte do Paraná. O Simepar também indica que setembro deve apresentar maior influência de sistemas de baixa pressão e frentes frias, favorecendo períodos de chuva no Estado.

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