Apucarana terá sexta-feira quente e com possibilidade de chuva, diz Simepar

Mudança nas condições do tempo ocorre após dias de estabilidade e temperaturas mais amenas no Estado

Apucarana deve ter uma sexta-feira (4) de tempo mais instável, com possibilidade de pancadas de chuva e trovoadas. De acordo com a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a temperatura na cidade deve variar entre 17°C e 27°C.

A previsão indica 98% de probabilidade de ocorrência de chuva, com 4,3 milímetros de precipitação acumulada. A umidade relativa do ar deve variar entre 47% e 97%.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os ventos predominantes devem soprar de nordeste, com velocidade média de 7 km/h e rajadas que podem chegar a 36 km/h.

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias de Apucarana

Paraná

A mudança nas condições do tempo ocorre devido à formação de um sistema de baixa pressão na região do Paraguai, que favorece o aumento da instabilidade atmosférica sobre o Paraná.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segundo o Simepar, ao longo da sexta-feira há previsão de pancadas de chuva e trovoadas em diferentes regiões do Estado.

A instabilidade marca o retorno das chuvas após um período de tempo mais firme em grande parte do Paraná. O Simepar também indica que setembro deve apresentar maior influência de sistemas de baixa pressão e frentes frias, favorecendo períodos de chuva no Estado.