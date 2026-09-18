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Apucarana terá sexta-feira quente antes de mudança climática no fim de semana

Município terá 0% de probabilidade de chuva, com mínima de 13°C e máxima de 26°C

Escrito por Da Redação
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Apucarana terá sexta-feira quente antes de mudança climática no fim de semana
Autor A umidade relativa do ar deve variar entre 56% e 90% ao longo do dia - Foto: Adriany Freitas/TNOnline

Apucarana terá uma sexta-feira (18) de tempo estável e sem previsão de chuva, conforme dados do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A previsão indica 0% de probabilidade de chuva e precipitação acumulada de 0,0 milímetro no município.

Os termômetros devem marcar mínima de 13°C e máxima de 26°C. A umidade relativa do ar deve variar entre 56% e 90% ao longo do dia.

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Os ventos predominantes serão de leste, a 18 km/h, com rajadas que podem chegar a 43 km/h.

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No Paraná, a sexta-feira segue com tempo estável no interior, sem previsão de chuva significativa. No Leste do Estado, a circulação de ventos provenientes do oceano mantém maior cobertura de nuvens, com possibilidade de chuviscos e formação de nevoeiros entre a madrugada e a manhã.

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O amanhecer ainda será frio em vários setores, com temperaturas ligeiramente abaixo dos 10°C no Centro-Sul. Ao longo da tarde, o aquecimento ganha força, principalmente nas regiões Oeste e Norte, onde as temperaturas devem superar os 25°C.

Fim de semana terá aumento das instabilidades

No decorrer do sábado (19), as instabilidades se intensificam e avançam dos setores Oeste em direção às porções Leste, proporcionando a ocorrência de chuvas em todas as regiões do Paraná, inclusive com possibilidade de fortes tempestades.

No domingo (20) e na segunda-feira (21), permanece a condição de tempo instável em todo o Estado, com precipitação em todas as regiões e ambiente propício para a formação de tempestades.

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