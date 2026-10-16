Apucarana terá sexta-feira nublada e mínima de 14°C

Simepar não prevê chuva no município, com 0% de probabilidade; rajadas de vento podem chegar a 40 km/h

A sexta-feira (16) deve ser de nublado em Apucarana, segundo o Simepar. Os termômetros devem variar entre 14°C e 22°C. Não há previsão de chuva para o município. A probabilidade é de 0%, sem acumulado previsto.

A umidade relativa do ar deve variar entre 71% e 99%. Os ventos sopram a 11 km/h, com rajadas que podem chegar a 40 km/h.

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Paraná

Na sexta-feira, a instabilidade diminui no Paraná em comparação aos últimos dias, contudo o céu permanece com muita nebulosidade e com possibilidade de chuvas ocasionais em boa parte das regiões paranaenses. Sol aparece entre nuvens em vários setores.

No Leste, Campos Gerais e o Norte Pioneiro, a partir da tarde, há condição para registro de descargas atmosféricas (raios). Temperaturas, em média, ficam mais elevadas na faixa oeste, com valores perto dos 26 °C. A partir do anoitecer esfria em boa parte do estado.

