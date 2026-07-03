Apucarana terá sexta-feira de tempo estável, ventos e clima mais frio

Ventos persistentes e temperaturas amenas marcam o início do fim de semana no município

A sexta-feira será de tempo estável em Apucarana, sem previsão de chuva, mas com temperaturas mais baixas em comparação aos últimos dias. A mínima prevista é de 14°C, enquanto a máxima chega aos 23°C.

📰 LEIA MAIS: Apucarana divulga os contemplados no 5º sorteio da campanha IPTU Bom Pagador

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com a previsão, a umidade relativa do ar varia entre 66% e 96%, sem expectativa de precipitação. A probabilidade de chuva é de 0%. Os ventos predominam de sudoeste (SO), com velocidade média de 7 km/h e rajadas que podem atingir 25 km/h.

No Paraná, o sistema frontal que influenciou o tempo nos últimos dias se afasta, encerrando a previsão de chuvas significativas. Apesar disso, haverá aumento expressivo da nebulosidade entre o leste e o litoral do estado.

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias de Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Um ciclone extratropical sobre o mar, na altura do Rio Grande do Sul, mantém os ventos mais persistentes nos três estados da Região Sul e, junto com o avanço de uma massa de ar frio, favorece um resfriamento mais intenso. Com isso, as temperaturas entram em declínio em diversas regiões paranaenses ao longo da sexta-feira.