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Apucarana terá semana de mudanças no tempo, com chuva forte e queda nas temperaturas

Simepar prevê chuva a partir de quarta-feira, vento forte na sexta e fim de semana mais frio na cidade

Escrito por Da Redação
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Apucarana terá semana de mudanças no tempo, com chuva forte e queda nas temperaturas
Autor O clima deve ser instável em Apucarana - Foto: Arquivo TNOnline

Apucarana deve ter uma semana de muitas mudanças no tempo. Depois de uma manhã fria nesta terça-feira (8), a chuva volta à cidade já na quarta-feira (9) e deve continuar nos dias seguintes.

A previsão do Simepar mostra que a chuva pode ser mais forte entre quinta e sexta-feira, acompanhada de rajadas de vento. Depois disso, as temperaturas devem cair e o fim de semana será marcado por tempo mais frio.

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Terça-feira começa fria em Apucarana

A manhã desta terça-feira começou com temperaturas baixas em Apucarana. Os termômetros ficaram na casa dos 12°C, com sensação de frio ainda maior por causa do vento.

Ao longo do dia, o tempo fica mais agradável, mas a mudança já começa a aparecer na previsão para os próximos dias.

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Na quarta-feira (9), a chuva volta a aparecer em Apucarana. De acordo com o Simepar, há 98% de chance de chover, com previsão de cerca de 10 milímetros acumulados. A partir daí, o tempo deve ficar mais fechado e chuvoso.

Na quinta-feira (10), a previsão chama ainda mais atenção. São esperados cerca de 44 milímetros de chuva, também com 98% de possibilidade de precipitação. O vento pode chegar a 54 km/h em rajadas.

A sexta-feira (11) deve continuar chuvosa em Apucarana. O Simepar prevê aproximadamente 36 milímetros de chuva e 98% de chance de precipitação. O destaque fica para o vento: as rajadas podem chegar a 72 km/h.

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Por isso, a população deve ficar atenta durante os períodos de chuva forte, principalmente em locais com árvores, estruturas e objetos que possam ser deslocados pelo vento.

Depois dos dias mais instáveis, as temperaturas devem voltar a cair. A previsão indica um fim de semana mais frio em Apucarana.


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Apucarana CHUVAS previsão do tempo Simepar TEMPERATURAS
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