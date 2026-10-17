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PREVISÃO DO TEMPO

Apucarana terá sábado de sol e temperaturas de até 23°C

Simepar prevê céu claro e 0% de chance de chuva; massa de ar frio provoca queda nas temperaturas no Paraná

Escrito por Da Redação
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Apucarana terá sábado de sol e temperaturas de até 23°C
Autor A umidade relativa do ar deve variar entre 45% e 91% - Foto: Adriany Freitas/TNOnline

O sábado (17) deve ser de céu claro em Apucarana, segundo o Simepar. Os termômetros devem variar entre 13°C e 23°C. Não há previsão de chuva para o município. A probabilidade é de 0%, sem acumulado previsto.

A umidade relativa do ar deve variar entre 45% e 91%. Os ventos sopram a 12 km/h, com rajadas que podem chegar a 41 km/h.

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Paraná

No sábado, devido ao avanço de uma massa de ar mais frio, as temperaturas apresentam declínio em boa parte do Paraná. As temperaturas ficam baixas/amenas em todo o estado, com mínimas abaixo dos 10 °C em vários municípios da metade sul. Nestas regiões a nebulosidade ainda varia bastante ao longo do dia, mas o sol também aparece. Na faixa norte o céu permanece com poucas nuvens.

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Apucarana clima previsão do tempo sábado sol
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