Apucarana terá sábado chuvoso e temperatura máxima de 23°C, prevê Simepar
Cidade tem 73% de probabilidade de chuva, enquanto Paraná enfrenta tempo bastante instável
Apucarana terá um sábado (05) de tempo instável, com possibilidade de chuva ao longo do dia, segundo a previsão do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). A probabilidade de ocorrência de chuva no município é de 73%, com precipitação acumulada estimada em 3,4 milímetros.
As temperaturas devem variar entre 16°C e 23°C. A umidade relativa do ar fica entre 54% e 90%, enquanto os ventos sopram do nordeste (NE), com velocidade média de 7 km/h e rajadas que podem chegar a 36 km/h.
A previsão indica um dia de temperaturas pouco elevadas e possibilidade de pancadas de chuva, cenário associado à instabilidade que atinge grande parte do Paraná.
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Paraná terá sábado de tempo bastante instável
No Paraná, o ambiente atmosférico fica bastante instável neste sábado. De acordo com o Simepar, a presença de uma frente fria sobre o oceano e de um sistema de baixa pressão sobre o continente mantém elevados os índices de instabilidade no Estado.
As chuvas devem ocorrer ao longo do dia em várias regiões paranaenses, com maior risco de tempestades concentrado na faixa norte e nos Campos Gerais.
As temperaturas, em média, apresentam pouca variação durante o dia. No Leste do Paraná, o frio será mais intenso, com temperaturas máximas abaixo dos 20°C.
Em Apucarana, localizada na região Norte do Estado, a previsão é de um sábado com temperaturas amenas, chuva e possibilidade de rajadas de vento, com os termômetros chegando aos 23°C durante a tarde.