Apucarana terá sábado chuvoso com máxima de 25°C, prevê Simepar

Há 98% de chance de chuva e acumulado de 13,3 mm; Paraná terá tempo abafado, raios e rajadas de vento

O sábado (10) deve ser de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva em Apucarana, segundo o Simepar. Os termômetros devem variar entre 19°C e 25°C. A chance de chuva é de 98%, com acumulado estimado em 13,3 mm.

A umidade relativa do ar deve variar entre 73% e 99%. Os ventos sopram a 7 km/h, com rajadas que podem chegar a 40 km/h.

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Paraná

Durante o sábado a sensação será de abafamento, com chuvas ocorrendo a qualquer momento do dia, com raios e rajadas de vento.

O sol até aparece em alguns momentos no interior, mas o destaque será a presença de nuvens e as instabilidades. Atenção para os acumulados de chuva que podem ser pontualmente expressivos.

