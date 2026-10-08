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PREVISÃO DO TEMPO

Apucarana terá quinta-feira com muitas nuvens e máxima de 29°C

Simepar não prevê chuva no município, mas aponta possibilidade de tempestades em regiões do Paraná

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Apucarana terá quinta-feira com muitas nuvens e máxima de 29°C
Autor A umidade relativa do ar deve variar entre 55% e 97% - Foto: Vitor Flores/TNOnline

A quinta-feira (08) deve ser de muitas nuvens em Apucarana, segundo o Simepar. Os termômetros devem variar entre 18°C e 29°C. Não há previsão de chuva para o município. A probabilidade é de 0%, sem acumulado previsto.

A umidade relativa do ar deve variar entre 55% e 97%. Os ventos sopram a 11 km/h, com rajadas que podem chegar a 43 km/h.

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Paraná

Na quinta-feira, o desenvolvimento de um novo sistema de baixa pressão sobre os países vizinhos, com extensão para o Sul do Brasil, favorece o retorno da chuva de forma mais intensa no Paraná.

O aumento das temperaturas, associado à maior disponibilidade de calor e umidade, contribui para a intensificação das instabilidades, com possibilidade de tempestades, principalmente no Oeste, Sudoeste e Centro-Sul do estado.

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