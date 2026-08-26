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Apucarana terá quarta-feira nublada e máxima de 23°C; veja a previsão

Município terá temperaturas entre 16°C e 23°C e rajadas de vento de até 36 km/h

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
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Apucarana terá quarta-feira nublada e máxima de 23°C; veja a previsão
Autor A previsão indica 0% de probabilidade de ocorrência de chuva - Foto: Adriany Fritas/TNOnline

A quarta-feira (26) será de tempo instável no Paraná, com bastante nebulosidade e ocorrência de chuva de forma irregular ao longo do dia, conforme a previsão do Simepar.

Em Apucarana, porém, a previsão indica 0% de probabilidade de ocorrência de chuva e precipitação acumulada de 0,0 milímetro. O município terá temperaturas entre 16°C e 23°C.

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A umidade relativa do ar deve variar entre 64% e 94%. Os ventos sopram de nordeste (NE), com velocidade de 11 km/h e rajadas que podem chegar a 36 km/h.

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Paraná

No restante do Paraná, as instabilidades estarão distribuídas de maneira desorganizada pelo estado. De acordo com o Simepar, o dia terá períodos de melhoria intercalados com pancadas de chuva, além de bastante nebulosidade.

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A ocorrência de chuva será irregular, com diferentes áreas do estado apresentando momentos de instabilidade ao longo da quarta-feira.

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