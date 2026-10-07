Apucarana terá quarta-feira chuvosa e máxima de 27°C

Simepar prevê 98% de chance de chuva e rajadas de vento de até 43 km/h

A quarta-feira (7) deve ser de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva em Apucarana, segundo o Simepar. Os termômetros devem variar entre 17°C e 27°C. A chance de chuva é de 98%, com acumulado estimado em 2,5 mm.

A umidade relativa do ar deve variar entre 67% e 99%. Os ventos sopram a 11 km/h, com rajadas que podem chegar a 43 km/h.

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Paraná

Destaque da quarta-feira para o retorno das temperaturas mais elevadas no Paraná. Ainda fica com muitas nuvens sobre o estado, mas o sol aparece e esquenta mais em relação aos últimos dias. Temperaturas se aproxima dos 30 °C no Oeste, Noroeste e no Norte.

A partir da tarde, áreas de instabilidade se desenvolvem de forma bem irregular, possibilitando a ocorrência de chuva e trovoadas bem isoladas, principalmente no interior paranaense.

