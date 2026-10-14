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Apucarana terá quarta-feira chuvosa com máxima de 26°C

Simepar prevê 98% de chance de chuva e acumulado de 25,1 mm; rajadas de vento podem chegar a 50 km/h

Escrito por Da Redação
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Apucarana terá quarta-feira chuvosa com máxima de 26°C
Autor A umidade relativa do ar deve variar entre 70% e 99% - Foto: Adriany Freitas/TNOnline

A quarta-feira (14) deve ser de chuva em Apucarana, segundo o Simepar. Os termômetros devem variar entre 17°C e 26°C. A chance de chuva é de 98%, com acumulado estimado em 25,1 mm.

A umidade relativa do ar deve variar entre 70% e 99%. Os ventos sopram a 11 km/h, com rajadas que podem chegar a 50 km/h.

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Paraná

O avanço de um sistema frontal no sul do continente impulsiona o deslocamento de uma massa de ar mais frio e seco em direção ao Sul do Brasil, reduzindo gradualmente os índices de instabilidade entre o RS e o sul do PR.

Desse modo, os eventos severos se concentram predominantemente na metade norte e leste do Paraná. As chuvas seguem ocorrendo com moderada a forte intensidade nos diversos momentos do dia em todas as regiões.

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