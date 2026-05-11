Apucarana terá primeiro encontro para troca de figurinhas da Copa de 2026
Evento será realizado nesta quinta-feira (14) no Hotel Pousada Apucarana e reunirá colecionadores do álbum oficial
Os apaixonados por futebol e colecionadores de figurinhas já têm encontro marcado em Apucarana. Será realizado nesta quinta-feira (14) o primeiro encontro para troca de figurinhas do álbum oficial da Copa do Mundo Fifa 2026.
O evento acontece das 16h às 20h no Hotel Pousada Apucarana.
A proposta é reunir crianças, jovens e adultos para trocar figurinhas repetidas, completar páginas do álbum e compartilhar a paixão pelo futebol em clima de confraternização.
A nova coleção oficial da Copa do Mundo 2026 foi lançada pela Panini e chega ao mercado em diferentes versões. O álbum possui 112 páginas e conta com edições em capa brochura e capa dura. Os preços variam entre R$ 24,90 e R$ 79,90, dependendo do modelo escolhido.
Ao todo, a coleção reúne 980 figurinhas, incluindo jogadores das 48 seleções participantes, além de escudos, mascotes, estádios e cromos especiais.
Cada pacote contém sete figurinhas e custa R$ 7. Os produtos podem ser encontrados em bancas de jornal, livrarias, supermercados, lojas especializadas e também pela internet.
Os organizadores convidam os colecionadores a levarem seus álbuns e pacotes repetidos para participar da troca durante o encontro em Apucarana.