TNOnline

Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Apucarana

publicidade
COPA DO MUNDO

Apucarana terá primeiro encontro para troca de figurinhas da Copa de 2026

Evento será realizado nesta quinta-feira (14) no Hotel Pousada Apucarana e reunirá colecionadores do álbum oficial

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.05.2026, 12:33:37 Editado em 11.05.2026, 14:31:38
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Apucarana terá primeiro encontro para troca de figurinhas da Copa de 2026
Autor Foto: Divulgação Panini

Os apaixonados por futebol e colecionadores de figurinhas já têm encontro marcado em Apucarana. Será realizado nesta quinta-feira (14) o primeiro encontro para troca de figurinhas do álbum oficial da Copa do Mundo Fifa 2026.

- LEIA MAIS: Família procura por gatinho desaparecido no Michel Soni em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O evento acontece das 16h às 20h no Hotel Pousada Apucarana.

A proposta é reunir crianças, jovens e adultos para trocar figurinhas repetidas, completar páginas do álbum e compartilhar a paixão pelo futebol em clima de confraternização.

A nova coleção oficial da Copa do Mundo 2026 foi lançada pela Panini e chega ao mercado em diferentes versões. O álbum possui 112 páginas e conta com edições em capa brochura e capa dura. Os preços variam entre R$ 24,90 e R$ 79,90, dependendo do modelo escolhido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ao todo, a coleção reúne 980 figurinhas, incluindo jogadores das 48 seleções participantes, além de escudos, mascotes, estádios e cromos especiais.

Cada pacote contém sete figurinhas e custa R$ 7. Os produtos podem ser encontrados em bancas de jornal, livrarias, supermercados, lojas especializadas e também pela internet.

Os organizadores convidam os colecionadores a levarem seus álbuns e pacotes repetidos para participar da troca durante o encontro em Apucarana.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE


Apucarana terá primeiro encontro para troca de figurinhas da Copa de 2026
AutorFoto: Divulgação


Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana colecionadores Copa do Mundo evento esportivo FIGURINHAS Futebol
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Apucarana

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV