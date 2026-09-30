Apucarana terá pancadas de chuva e máxima de 29°C na quarta-feira
Segundo o Simepar, os termômetros devem variar entre 20°C e 29°C; chance de chuva é de 98%
Escrito por Da Redação
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A chance de chuva é de 98%, com acumulado estimado em 3,7 mm - Foto: Adriany Freitas/TNOnline
A quarta-feira (30) deve ser de céu parcialmente nublado com pancadas de chuva em Apucarana, segundo o Simepar.
Os termômetros devem variar entre 20°C e 29°C.
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A chance de chuva é de 98%, com acumulado estimado em 3,7 mm.
A umidade relativa do ar deve variar entre 63% e 97%. Os ventos sopram a 11 km/h, com rajadas que podem chegar a 54 km/h.
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